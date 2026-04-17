Un jeu d’énigmes et de logique destiné aux personnes de 60ans et plus ! Résidence autonomie du Gouëssant Lamballe-Armor
Un jeu d’énigmes et de logique destiné aux personnes de 60ans et plus ! Résidence autonomie du Gouëssant Lamballe-Armor mardi 2 juin 2026.
Lamballe-Armor
Un jeu d’énigmes et de logique destiné aux personnes de 60ans et plus !
Résidence autonomie du Gouëssant 2 Rue Charles de Blois Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:45:00
fin : 2026-06-02 16:15:00
Date(s) :
2026-06-02
Dans le cadre du Contrat Local de Santé, Lamballe Terre & Mer se mobilise pour aider les seniors à bien vivre,
prévenir la perte d’autonomie et faciliter leur quotidien. En travaillant avec les acteurs locaux, l’Agglomération propose un accompagnement de proximité adapté aux besoins des seniors et de leurs aidants.
C’est dans ce cadre que nous vous proposons une séance ludique autour d’un jeu d’énigmes destiné aux personnes de 60 ans et plus ! Conçu spécialement pour les séniors, il stimule les capacités cognitives, éveille la mémoire et favorise le lien social.
Animé par des professionnels du jeu, vous aborderez en équipe les thématiques de la nutrition, le bien-être ou les bons réflexes, tout en vous amusant. Et les gagnants repartiront avec un lot !
L’animation sera suivie d’un goûter offert .
Résidence autonomie du Gouëssant 2 Rue Charles de Blois Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 91 49 70
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English :
L’événement Un jeu d’énigmes et de logique destiné aux personnes de 60ans et plus ! Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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