Spectacle en plein air ONIRI Blanot
Spectacle en plein air ONIRI Blanot dimanche 5 juillet 2026.
Blanot
Spectacle en plein air ONIRI
Jardin pédagogique devant la mairie Blanot Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05 22:00:00
Date(s) :
2026-07-05
La tournée ONIRI arrive dans le Morvan !
Rendez-vous le dimanche 5 juillet à Blanot (21430), au jardin pédagogique devant la mairie.
ONIRI est un voyage qui nous embarque dans les années 2070, sur un archipel fantastique composé d’une myriade de cités. Ses habitants nous racontent, et les artistes dialoguent avec leurs histoires en construisant un univers musical et lumineux qui allie des sonorités organiques et électroniques.
Le spectacle ONIRI se déplace à vélo et alimente son et lumière à l’énergie solaire.
Au programme
– 17h Balade proche du bourg découverte des espaces remarquables
– 18h30-19h Animations pédagogiques mini-fresques sur le climat et calcul empreinte carbone
– 19h-21h Repas tiré du sac
– 21h Spectacle ONIRI
Entrée libre et gratuite
Cette année, la tournée s’inscrit dans les projets BIMM Bifurcation Inclusive des Mobilités en Morvan, TEPOS Territoire à Énergie Positive, et Climat du Parc naturel régional du Morvan.
Une expérience à la fois écologique, participative et festive !
Plus d’infos sur ONIRI https://lamecanique-collectif.fr/oniri/
Plus d’infos sur le projet BIMM https://www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/transition-energetique/mobilite-durable-et-inclusive/ .
Jardin pédagogique devant la mairie Blanot 21430 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English : Spectacle en plein air ONIRI
L’événement Spectacle en plein air ONIRI Blanot a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison du Tourisme PNRM
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