Spectacle enfant Arigato Mission Japon Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle enfant Arigato Mission Japon

Samedi 2 mai 2026 de 11h à 12h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Elisabeth et Stanley, inséparables aventuriers, voyagent en montgolfière autour du monde. Mais en 1868, une tempête les sépare en plein cœur du Japon.Familles

Leur mission se retrouver et délivrer un message crucial qui pourrait changer l’avenir du pays. Aidez-les à surmonter des épreuves et des défis en rencontrant samouraïs, ninjas, pandas et bien d’autres surprises. Inspiré d’une histoire presque vraie. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Inseparable adventurers Elizabeth and Stanley travel around the world in a hot-air balloon. But in 1868, a storm separates them in the heart of Japan.

