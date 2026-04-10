Spectacle enfant : La baleine | Festival Fabula Ferme de la Harpe Rennes Dimanche 10 mai, 11h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€

Des contes venus des mers du monde racontés avec humour par Élisabeth Troestler au festival Fabula

**Secrets des fonds des mers

**Des récits marins venus d’Afrique, d’Asie ou des pôles racontent les mystères des océans : comment voyager avec une baleine, ou se perdre dans les profondeurs.

_Tout public à partir de 5 ans_

**L’artiste

**Elisabeth Troestler rencontre le conte à travers un compagnonnage artistique et développe une écriture qui révèle le merveilleux du quotidien. Sa pratique aborde des sujets de société avec délicatesse, entre intimité et résilience, et donne voix à des figures peu représentées.

**Expérience du public

**Les spectateurs plongent dans un univers marin peuplé de créatures étonnantes. Un moment d’écoute vivant où les histoires se partagent comme autour d’un feu.

**En savoir plus sur ce spectacle :** [https://www.tisseursdecontes.fr/events/la-baleine/](https://www.tisseursdecontes.fr/events/la-baleine/)

Dans le cadre de la première édition du festival de contes Fabula, du 8 au 10 mai 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-10T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T12:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture 06 31 15 87 58 tisseursdecontes@gmail.com https://www.tisseursdecontes.fr/festival-fabula/

Ferme de la Harpe Avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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