Spectacle enfant : La baleine | Festival Fabula, Ferme de la Harpe, Rennes

Spectacle enfant : La baleine | Festival Fabula Dimanche 10 mai, 11h00 Ferme de la Harpe Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00

**Secrets des fonds des mers

**Des récits marins venus d’Afrique, d’Asie ou des pôles racontent les mystères des océans : comment voyager avec une baleine, ou se perdre dans les profondeurs.

Tout public à partir de 5 ans

**L’artiste

**Elisabeth Troestler rencontre le conte à travers un compagnonnage artistique et développe une écriture qui révèle le merveilleux du quotidien. Sa pratique aborde des sujets de société avec délicatesse, entre intimité et résilience, et donne voix à des figures peu représentées.

**Expérience du public

**Les spectateurs plongent dans un univers marin peuplé de créatures étonnantes. Un moment d’écoute vivant où les histoires se partagent comme autour d’un feu.

En savoir plus sur ce spectacle : https://www.tisseursdecontes.fr/events/la-baleine/

Dans le cadre de la première édition du festival de contes Fabula, du 8 au 10 mai 2026

Ferme de la Harpe Avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 31 15 87 58 »}, {« type »: « email », « value »: « tisseursdecontes@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tisseursdecontes.fr/festival-fabula/ »}] [{« link »: « https://www.tisseursdecontes.fr/events/la-baleine/ »}]

Des contes venus des mers du monde racontés avec humour par Élisabeth Troestler au festival Fabula Festival Spectacle

Tisseurs de contes