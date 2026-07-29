Spectacle Enquêtes costumées d’après la vie de Nelly Bly Un été à Bious Lac de Bious Artigues Laruns

Informations pratiques

Laruns

Spectacle Enquêtes costumées d’après la vie de Nelly Bly Un été à Bious

Lac de Bious Artigues Guiguette de Bious Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

New York, 1888. Par une nuit sans sommeil, Nellie Bly, jeune journaliste-reporter, cogite, les mains figées au-dessus de sa machine à écrire. Pour la première fois de sa carrière, elle n’a pas de sujet à soumettre à son rédacteur en chef. Aucune idée d’article. Aucune étincelle créative en vue. Face à l’urgence de la situation, elle fait appel à sa mémoire et décortique ses précédentes enquêtes pour trouver le sujet qui fera d’elle une journaliste sensationnelle. Quel coup d’éclat va-t-elle imaginer pour devenir inoubliable?

Restauration sur place. .

Lac de Bious Artigues Guiguette de Bious Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 62 20 ginguettedebious@proton.me

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English : Spectacle Enquêtes costumées d’après la vie de Nelly Bly Un été à Bious

L’événement Spectacle Enquêtes costumées d’après la vie de Nelly Bly Un été à Bious Laruns a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées