UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pornic

Spectacle Eole Voce nouveau souffle Casino Partouche de Pornic Pornic

vendredi 20 novembre 2026 · Casino Partouche de Pornic · Pornic

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Casino Partouche de Pornic
Adresse
30 rue du canal
Ville
44210 Pornic
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pornic

Spectacle Eole Voce nouveau souffle

Casino Partouche de Pornic 30 rue du canal Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22

Venez découvrir le nouveau spectacle Eolevoce Nouveau Souffle
  
 Après des mois de répétitions et une énergie renouvelée, Eolevoce vous invite à découvrir son tout nouveau spectacle !

Pourquoi Nouveau Souffle ? Parce que ce spectacle incarne l’élan qui anime le groupe aujourd’hui une nouvelle énergie, de nouveaux projets, et toujours la même passion de partager la musique avec vous.
Au programme des harmonies modernes, des chansons françaises récentes pour vous faire vibrer, sourire, chanter… et peut-être même danser !   .

Casino Partouche de Pornic 30 rue du canal Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 65 45 27  info@eolevoce.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the new Eolevoce show: Nouveau Souffle
%A0%A0

L’événement Spectacle Eole Voce nouveau souffle Pornic a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic

À voir aussi à Pornic (Loire-Atlantique)