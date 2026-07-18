Spectacle Eole Voce nouveau souffle Casino Partouche de Pornic Pornic

Informations pratiques

Pornic

Spectacle Eole Voce nouveau souffle

Casino Partouche de Pornic 30 rue du canal Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22

Venez découvrir le nouveau spectacle Eolevoce Nouveau Souffle



Après des mois de répétitions et une énergie renouvelée, Eolevoce vous invite à découvrir son tout nouveau spectacle !

Pourquoi Nouveau Souffle ? Parce que ce spectacle incarne l’élan qui anime le groupe aujourd’hui une nouvelle énergie, de nouveaux projets, et toujours la même passion de partager la musique avec vous.

Au programme des harmonies modernes, des chansons françaises récentes pour vous faire vibrer, sourire, chanter… et peut-être même danser ! .

Casino Partouche de Pornic 30 rue du canal Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 65 45 27 info@eolevoce.fr

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English :

Come discover the new Eolevoce show: Nouveau Souffle

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L’événement Spectacle Eole Voce nouveau souffle Pornic a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic