Spectacle Eole Voce nouveau souffle Casino Partouche de Pornic Pornic
vendredi 20 novembre 2026 · Casino Partouche de Pornic · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Spectacle Eole Voce nouveau souffle
Casino Partouche de Pornic 30 rue du canal Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22
Venez découvrir le nouveau spectacle Eolevoce Nouveau Souffle
Après des mois de répétitions et une énergie renouvelée, Eolevoce vous invite à découvrir son tout nouveau spectacle !
Pourquoi Nouveau Souffle ? Parce que ce spectacle incarne l’élan qui anime le groupe aujourd’hui une nouvelle énergie, de nouveaux projets, et toujours la même passion de partager la musique avec vous.
Au programme des harmonies modernes, des chansons françaises récentes pour vous faire vibrer, sourire, chanter… et peut-être même danser ! .
Casino Partouche de Pornic 30 rue du canal Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 65 45 27 info@eolevoce.fr
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English :
Come discover the new Eolevoce show: Nouveau Souffle
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L’événement Spectacle Eole Voce nouveau souffle Pornic a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic
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