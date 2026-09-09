Spectacle équestre, Château de Blamont, Blamont

Informations pratiques

Spectacle équestre Samedi 19 septembre, 15h00 Château de Blamont Meurthe-et-Moselle

Contribution volontaire ; prévoir des chaussures fermées, le terrain étant irrégulier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Spectacle équestre proposée dans l’ancienne basse cour du château.

Numéro de voltige, costumé, rappelant l’histoire des chevaliers qui habitaient ce château fort.

NB : jeux en bois pour les enfants (sous surveillance des parents) et une buvette disponible sur le site.

Accès piéton par le parking de l’hôpital ; stationnement interdit sur le parking de l’hôpital.

Château de Blamont 8 Rue du Château, 54450 Blamont, France Blamont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Spectacle équestre proposée dans l’ancienne basse cour du château.

© Clef de voûte / JP Michaud