Visite guidée du château médiéval, Château de Blamont, Blamont

Informations pratiques

Visite guidée du château médiéval Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Château de Blamont Meurthe-et-Moselle

Contribution volontaire ; prévoir des chaussures fermées, le terrain étant irrégulier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée d’une heure de ce château qui synthétise les grandes étapes de l’évolution de la fortification médiévale, de son château bâti vers 1100 aux tours de flanquement du XIIIIe siècle et aux terrasses d’artillerie du XVIIIe siècle.

La visite permet également une initiation à la lecture du bâti ancien et une découverte de l’Histoire de cette seigneurie.

NB : ces visites se tiennent à l’occasion d’une journée festive avec un spectacle équestre à 15h, des jeux en bois pour les enfants (sous surveillance des parents) et une buvette disponible sur le site.

Château de Blamont 8 Rue du Château, 54450 Blamont, France Blamont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Visite guidée d’une heure de ce château qui synthétise les grandes étapes de l’évolution de la fortification médiévale, de son château bâti vers 1100 aux tours de flanquement du XIIIIe siècle et aux …

© Clef de voûte