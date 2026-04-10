Spectacle équestre de l’été Manège d’Aure Le Pin-au-Haras

Le Pin-au-Haras

Spectacle équestre de l’été

Manège d’Aure Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-07 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13

À chaque saison, un nouveau spectacle prend vie dans le Manège d’Aure du Haras. Artistes et agents vous invitent à découvrir différentes disciplines telles que la voltige, le dressage, les numéros en liberté, la poste hongroise et les acrobaties aériennes. Les créations et les artistes sont renouvelés plusieurs fois dans l’année, offrant à chaque représentation une expérience unique, pensée pour surprendre et émerveiller.

> Réservation fortement conseillée sur le site internet du Haras national du Pin.

> Représentation du 05 juillet au 20 septembre. À 16h00 en juillet/août puis 15h en semaine en septembre et 16h le week-end. .

Manège d’Aure Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Spectacle équestre de l’été

L’événement Spectacle équestre de l’été Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-04-05 par Haras national du Pin