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SPECTACLE ÉQUESTRE LANDAIS CHEVAUX ET PASSIONS DU SUD Palavas-les-Flots

SPECTACLE ÉQUESTRE LANDAIS CHEVAUX ET PASSIONS DU SUD Palavas-les-Flots samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Avenue de l'Abbé Brocardi

Ville : 34250 Palavas-les-Flots

Département : Hérault

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Palavas-les-Flots

SPECTACLE ÉQUESTRE LANDAIS CHEVAUX ET PASSIONS DU SUD

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

21h30

Spectacle équestre landais Chevaux et passions du sud
Arènes El Cordobés

Infos http://www.arenesdepalavas.com ou 04 67 50 39 56   .

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie  

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English : SPECTACLE ÉQUESTRE LANDAIS CHEVAUX ET PASSIONS DU SUD

21h30

Landes equestrian show Horses and passions of the south

L’événement SPECTACLE ÉQUESTRE LANDAIS CHEVAUX ET PASSIONS DU SUD Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34

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