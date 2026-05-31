SPECTACLE ÉQUESTRE LANDAIS CHEVAUX ET PASSIONS DU SUD Palavas-les-Flots
SPECTACLE ÉQUESTRE LANDAIS CHEVAUX ET PASSIONS DU SUD Palavas-les-Flots samedi 11 juillet 2026.
Palavas-les-Flots
SPECTACLE ÉQUESTRE LANDAIS CHEVAUX ET PASSIONS DU SUD
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
21h30
Spectacle équestre landais Chevaux et passions du sud
Arènes El Cordobés
Infos http://www.arenesdepalavas.com ou 04 67 50 39 56 .
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie
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English : SPECTACLE ÉQUESTRE LANDAIS CHEVAUX ET PASSIONS DU SUD
21h30
Landes equestrian show Horses and passions of the south
L’événement SPECTACLE ÉQUESTRE LANDAIS CHEVAUX ET PASSIONS DU SUD Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34
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