Spectacle équestre Le Talisman au Château de Valon Lacroix-Barrez

Informations pratiques

Lacroix-Barrez

Spectacle équestre Le Talisman au Château de Valon

Valon Lacroix-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Enfant 6 à 11 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-18

Inédit venez assister au spectacle équestre fantastique 2026 du Château de Valon !

Scénario Au commencement, il n’y avait que le vide… puis naquit l’univers, et avec lui, le sorcier Arkall !

La légende raconte que son immense pouvoir provient d’un mystérieux talisman venu de la lune. Mais au lieu de protéger le monde, Arkall s’en sert pour semer le chaos…

Déterminé à mettre fin à son règne, l’elfe Orion parvient, au cœur d’une bataille, à s’emparer d’une moitié du talisman… laissant l’autre entre les mains du sorcier.

Privé d’une partie de sa puissance, Arkall se lance dans une quête sans merci pour retrouver l’artefact, quel qu’en soit le prix…

Dans un univers où le destin se joue au galop, chevaux majestueux, combats épiques et créatures fantastiques vous transporteront au cœur d’une épopée inoubliable.

Entrez dans la légende, l’aventure ne fait que commencer…

Au programme de ce spectacle unique en musique des chevaux, des combats, un monde fantastique, de la poésie sans oublier un soupçon d’humour !

Spectacle vivant présenté par la Compagnie Impulsion (mise en scène Nadine Vignolo) avec la participation d’habitants du territoire et financé par l’Office de Tourisme en Aubrac en partenariat avec la Communauté de Communes Aubrac, Carladez, Viadène.

Le spectacle se déroule dans la basse-cour du Château (des bancs sont à votre disposition). Début du spectacle à 19h (durée 1h).

Nous vous attendons nombreux pour cette expérience chevaleresque !

Réservation obligatoire (paiement à l’inscription)

Billet non échangeable, non remboursable. 6 .

Valon Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 10 16 valon@tourismeenaubrac.com

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English :

Exclusive: Come see the 2026 Fantasy Equestrian Show at the Château de Valon!

L’événement Spectacle équestre Le Talisman au Château de Valon Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)