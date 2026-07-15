Atelier enfants fabrication de nichoirs sur le sentier de l’imaginaire du Magma à la pierre Lacroix-Barrez
lundi 10 août 2026 · Lacroix-Barrez
Informations pratiques
Lacroix-Barrez
Atelier enfants fabrication de nichoirs sur le sentier de l’imaginaire du Magma à la pierre
Mairie Lacroix-Barrez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Atelier en familles, à côté de l’étang de la Fage.
Les bénévoles du sentier de l’imaginaire vous accueillent pour un beau moment en famille.
Un petit goûter vous sera offert.
A partir de 3 ans.
Animation annulée si pluie. .
Mairie Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 10 16
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English :
Family workshop, next to the Etang de la Fage.
L’événement Atelier enfants fabrication de nichoirs sur le sentier de l’imaginaire du Magma à la pierre Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-07-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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