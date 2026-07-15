Informations pratiques

Lacroix-Barrez

Atelier enfants fabrication de nichoirs sur le sentier de l’imaginaire du Magma à la pierre

Mairie Lacroix-Barrez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Atelier en familles, à côté de l’étang de la Fage.

Les bénévoles du sentier de l’imaginaire vous accueillent pour un beau moment en famille.

Un petit goûter vous sera offert.

A partir de 3 ans.

Animation annulée si pluie. .

Mairie Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 10 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family workshop, next to the Etang de la Fage.

L’événement Atelier enfants fabrication de nichoirs sur le sentier de l’imaginaire du Magma à la pierre Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-07-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)