Phot’orientation avec Passimento Lacroix-Barrez
mardi 28 juillet 2026 · Lacroix-Barrez
Informations pratiques
Lacroix-Barrez
Phot’orientation avec Passimento
Lacroix-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif Groupe
participation par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
A PIED, en marchant ou en courant. Se déplacer grâce à la carte fournie vers des points numérotés. Sur la seconde feuille fournie, il y a des photos… A vous, de restituer à la photo, le numéro (emplacement) qui correspond!
Equipe de 3 personnes maxi. 5€ par équipe. Collation à l’arrivée.
Départ entre 17h30 et 18h au city stade de Lacroix Barrez, vous avez 1h pour faire le parcours, en allure libre.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 5 .
Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
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English :
L’événement Phot’orientation avec Passimento Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-07-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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