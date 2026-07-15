Informations pratiques

Lacroix-Barrez

Phot’orientation avec Passimento

Lacroix-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif Groupe

participation par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

A PIED, en marchant ou en courant. Se déplacer grâce à la carte fournie vers des points numérotés. Sur la seconde feuille fournie, il y a des photos… A vous, de restituer à la photo, le numéro (emplacement) qui correspond!

Equipe de 3 personnes maxi. 5€ par équipe. Collation à l’arrivée.

Départ entre 17h30 et 18h au city stade de Lacroix Barrez, vous avez 1h pour faire le parcours, en allure libre.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 5 .

Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

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English :

L’événement Phot’orientation avec Passimento Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-07-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)