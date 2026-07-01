AGENDA · Lacroix-Barrez
Tournoi de foot Lacroix-Barrez
mercredi 15 juillet 2026 · Lacroix-Barrez
Informations pratiques
Lacroix-Barrez
Tournoi de foot
Lacroix-Barrez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Tournoi nocturne par équipe de 5, au city stade de Lacroix Barrez.
Buvette sur place
Inscription au 06 72 59 95 77
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Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
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English :
Nighttime 5-player team tournament at the Lacroix Barrez City Stadium.
Refreshments available on site
Register by calling 06 72 59 95 77
L’événement Tournoi de foot Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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