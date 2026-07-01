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Tournoi de foot Lacroix-Barrez

mercredi 15 juillet 2026 · Lacroix-Barrez

Tournoi de foot Lacroix-Barrez

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Ville
12600 Lacroix-Barrez
Département
Aveyron
Tarif

Lacroix-Barrez

Tournoi de foot

Lacroix-Barrez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Tournoi nocturne par équipe de 5, au city stade de Lacroix Barrez.
Buvette sur place
Inscription au 06 72 59 95 77
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Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie  

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English :

Nighttime 5-player team tournament at the Lacroix Barrez City Stadium.
Refreshments available on site
Register by calling 06 72 59 95 77

L’événement Tournoi de foot Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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