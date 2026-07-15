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AGENDA · Lacroix-Barrez

Atelier enfants et jeux sur le sentier de l’imaginaire du Magma à la pierre Lacroix-Barrez

lundi 3 août 2026 · Lacroix-Barrez

Atelier enfants et jeux sur le sentier de l’imaginaire du Magma à la pierre Lacroix-Barrez

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Adresse
Mairie
Ville
12600 Lacroix-Barrez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Lacroix-Barrez

Atelier enfants et jeux sur le sentier de l’imaginaire du Magma à la pierre

Mairie Lacroix-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-03
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Atelier peinture sur galets, jeux et identification des oiseaux sur le sentier de l’imaginaire, en face de la coulée de lave.
RDV à La Fage, devant le sécadou
Un petit goûter vous sera offert avant de partir, par l’association du sentier de l’imaginaire de Lacroix-Barrez.
A partir de 3 ans.
Animation annulée si pluie.   .

Mairie Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 10 16 

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English :

Pebble painting workshop, games and bird identification on the Imagination Trail, opposite the lava flow.

L’événement Atelier enfants et jeux sur le sentier de l’imaginaire du Magma à la pierre Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-07-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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