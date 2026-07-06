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AGENDA · Lacroix-Barrez

Festi’Fraysse Lacroix-Barrez

samedi 1 août 2026 · Lacroix-Barrez

Festi’Fraysse Lacroix-Barrez

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
Couderc de Fraysse
Ville
12600 Lacroix-Barrez
Département
Aveyron
Tarif

Lacroix-Barrez

Festi’Fraysse

Couderc de Fraysse Lacroix-Barrez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Une journée de fête sur la place du village pour le Festi’Fraysse.
14h concours de pétanque
18h: deux concerts: Les cabarets Les Marchands d’Cailloux
suivi d’un repas aligot-saucisse, glaces, crêpes.
Organisé par l’association Le Fraysse .   .

Couderc de Fraysse Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 87 03 63 82 

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English :

A day of celebration in the village square for the Festi’Fraysse.

L’événement Festi’Fraysse Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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