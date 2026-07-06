Festi’Fraysse Lacroix-Barrez
samedi 1 août 2026 · Lacroix-Barrez
Informations pratiques
Lacroix-Barrez
Festi’Fraysse
Couderc de Fraysse Lacroix-Barrez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Une journée de fête sur la place du village pour le Festi’Fraysse.
14h concours de pétanque
18h: deux concerts: Les cabarets Les Marchands d’Cailloux
suivi d’un repas aligot-saucisse, glaces, crêpes.
Organisé par l’association Le Fraysse . .
Couderc de Fraysse Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 87 03 63 82
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English :
A day of celebration in the village square for the Festi’Fraysse.
L’événement Festi’Fraysse Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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