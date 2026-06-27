Informations pratiques

Lacroix-Barrez

Vide grenier à Valon

Valon Lacroix-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Venez chiner dans le magnifique village de Valon !

Vide grenier, buvette et vente de fouaces cuites au four banal sur place.

Inscription pour emplacement au 07 67 12 12 04 .

Valon Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 7 67 12 12 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse for bargains in the beautiful village of Valon!

L’événement Vide grenier à Valon Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)