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Vide grenier à Valon Lacroix-Barrez

dimanche 2 août 2026 · Lacroix-Barrez

Vide grenier à Valon Lacroix-Barrez

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Valon
Ville
12600 Lacroix-Barrez
Département
Aveyron
Tarif

Lacroix-Barrez

Vide grenier à Valon

Valon Lacroix-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Venez chiner dans le magnifique village de Valon !
Vide grenier, buvette et vente de fouaces cuites au four banal sur place.
Inscription pour emplacement au 07 67 12 12 04   .

Valon Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 7 67 12 12 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse for bargains in the beautiful village of Valon!

L’événement Vide grenier à Valon Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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