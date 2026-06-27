AGENDA · Lacroix-Barrez
Vide grenier à Valon Lacroix-Barrez
dimanche 2 août 2026 · Lacroix-Barrez
Informations pratiques
Lacroix-Barrez
Vide grenier à Valon
Valon Lacroix-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Venez chiner dans le magnifique village de Valon !
Vide grenier, buvette et vente de fouaces cuites au four banal sur place.
Inscription pour emplacement au 07 67 12 12 04 .
Valon Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 7 67 12 12 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come browse for bargains in the beautiful village of Valon!
L’événement Vide grenier à Valon Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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