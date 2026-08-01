Informations pratiques

Lacroix-Barrez

Tournoi de volley amateur

Lacroix-Barrez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

En équipe de 4, venez jouer dans la bonne ambiance au city stade de Lacroix-Barrez

Avec buvette sur place. .

Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

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English :

Form a team of 4 and come play in a fun atmosphere at the Lacroix-Barrez City Stadium

L’événement Tournoi de volley amateur Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)