AGENDA · Lacroix-Barrez
Tournoi de volley amateur Lacroix-Barrez
mercredi 5 août 2026 · Lacroix-Barrez
Informations pratiques
Lacroix-Barrez
Tournoi de volley amateur
Lacroix-Barrez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
En équipe de 4, venez jouer dans la bonne ambiance au city stade de Lacroix-Barrez
Avec buvette sur place. .
Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
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English :
Form a team of 4 and come play in a fun atmosphere at the Lacroix-Barrez City Stadium
L’événement Tournoi de volley amateur Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)