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Spectacle équestre Névez

Spectacle équestre Névez lundi 10 août 2026.

Adresse : Hameau de Kérascoët

Ville : 29920 Névez

Département : Finistère

Début : lundi 10 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Névez

Spectacle équestre

Hameau de Kérascoët Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 16:30:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

A trois minutes des plages, dans un cadre hors du temps, la troupe ARES présente son spectacle 2026 Son nom est Chevalier! .
Une aventure originale qui met en scène joutes médiévales, cascades spectaculaires, combats épiques, moments d’humour et d’émotion, portés par des chevaux majestueux et des artistes passionnés.   .

Hameau de Kérascoët Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 96 54 08 

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English : Spectacle équestre

L’événement Spectacle équestre Névez a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA

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