Spectacle équestre Widensolen
Spectacle équestre Widensolen jeudi 30 avril 2026.
Widensolen
Spectacle équestre
1 rue du 1er RCA Widensolen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03
Spectacle EQUUS, le cheval à travers le temps présenté par la compagnie Icario (gradins couverts).
Voyagez à travers le temps et découvrez l’histoire du cheval dans un spectacle vivant mêlant humour, adrénaline, poésie équestre et performances physiques.
Buvette et petite restauration sur place. .
1 rue du 1er RCA Widensolen 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 59 94 91 38 contact.icario@gmail.com
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English :
L’événement Spectacle équestre Widensolen a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach