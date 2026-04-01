Widensolen

Spectacle équestre

1 rue du 1er RCA Widensolen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Spectacle EQUUS, le cheval à travers le temps présenté par la compagnie Icario (gradins couverts).

Voyagez à travers le temps et découvrez l’histoire du cheval dans un spectacle vivant mêlant humour, adrénaline, poésie équestre et performances physiques.

Buvette et petite restauration sur place. .

1 rue du 1er RCA Widensolen 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 59 94 91 38 contact.icario@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle équestre Widensolen a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach