Spectacle EquiDanse Château de Jaulny Jaulny

Jaulny

Spectacle EquiDanse

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 16:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

La magie du spectacle équestre s’invitera au Château de Jaulny pour une représentation d’EquiDanse, dans le cadre de leur tournée estivale dans le Grand Est.

Depuis 2021, EquiDanse parcourt la région Grand Est pour proposer au public des spectacles qui marient chevaux, danse et art équestre. Un moment enchanteur, où se rencontrent grâce et puissance.

Pendant 1 h 30, le public est emporté à travers 12 nouveaux tableaux, où se succèdent danseuses, cavaliers et chevaux lusitaniens dans une mise en scène à la fois poétique et spectaculaire.

Au programme

· Chorégraphies de Flamenco, Danse Orientale et Danse Tzigane, véritables fusions entre les danseuses, les cavaliers et les chevaux;

· Une valse unique avec deux couples cheval/cavalier;

· La voltige cosaque, discipline acrobatique à cheval;

· Chevaux en liberté, un moment d’émotion où la complicité entre humain et animal est mise à l’honneur;

· Dextre, un tableau impressionnant mettant en scène un cavalier et deux chevaux dans une parfaite synchronisation.

Bande d’annonce: https://www.youtube.com/watch?v=bAGFxJ82dj4

Le tout se déroule en intérieur, dans un cadre intimiste et confortable pour toute la famille.

Réservation en ligne https://www.equidanse.net/chateau-de-jaulny/

Billetterie également disponible sur place le jour du spectacleTout public

15 .

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 82 11 39 08 chateaudejaulny@gmail.com

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English :

The magic of equestrian performance will come to the Château de Jaulny for an EquiDanse show, as part of their summer tour of the Grand Est region.

Since 2021, EquiDanse has been touring the Grand Est region, offering audiences performances that blend horses, dance, and equestrian art. An enchanting experience where grace and power come together.%A0

For 1 hour and 30 minutes, the audience is swept away through 12 new scenes, featuring a succession of dancers, riders, and Lusitano horses in a production that is both poetic and spectacular.

On the program:

%B7 %A0 %A0Flamenco, belly dance, and Gypsy dance choreographies—true fusions between the dancers, riders, and horses;

%B7 %A0 %A0A unique waltz featuring two horse-and-rider pairs;

%B7 %A0 %A0Cossack vaulting, an acrobatic discipline performed on horseback;

%B7 %A0 %A0Horses performing freely, a moving moment that highlights the bond between humans and animals;

%B7 %A0 %AODexter, an impressive performance featuring a rider and two horses in perfect synchronization.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bAGFxJ82dj4

The entire show takes place indoors, in an intimate and comfortable setting for the whole family.

Online reservations: https://www.equidanse.net/chateau-de-jaulny/

Tickets are also available at the box office on the day of the show

L’événement Spectacle EquiDanse Jaulny a été mis à jour le 2026-06-23 par OT PONT A MOUSSON