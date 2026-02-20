Bal des Débutantes au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny

Bal des Débutantes au Château de Jaulny

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Début : Jeudi 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Bal des débutantes à la façon Chroniques de Bridgerton au Château de Jaulny, le jeudi 27 août !

Ouverture des portes à 18h

Tarifs sur demande auprès de LadyBulle Studio au 06 71 80 31 68Tout public

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 80 31 68

English :

Bridgerton Chronicles-style debutante ball at Château de Jaulny, Thursday, August 27!

Doors open at 6pm

Prices on request from LadyBulle Studio on 06 71 80 31 68

