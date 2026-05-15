Spectacle Eau LA LA Château de Jaulny Jaulny
Spectacle Eau LA LA Château de Jaulny Jaulny dimanche 5 juillet 2026.
Jaulny
Spectacle Eau LA LA
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 15:30:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Depuis plusieurs mois, le Parc naturel régional de Lorraine a missionné Man’ok & Cie pour accompagner des habitants de la Communauté de communes Mad & Moselle dans la création d’un spectacle.
Eau La La ! explore l’élément eau à travers différentes disciplines musique, danse, scénographie, écriture, mise en voix
Parking Parc du château 22 bis Grande rue
En cas de pluie espace de repli prévu
17h Boissons et pâtisseries proposées par les propriétaires du châteauTout public
0 .
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 99 06 20 33 chateaudejaulny@gmail.com
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English :
For several months now, the Parc naturel régional de Lorraine has been commissioning Man?ok & Cie to help residents of the Mad & Moselle Communauté de communes create a show.
Eau La La! explores the element of water through a variety of disciplines: music, dance, set design, writing, voice acting and more
Parking: Parc du château 22 bis Grande rue
In case of rain: fallback area provided
5pm: Drinks and pastries provided by château owners
L’événement Spectacle Eau LA LA Jaulny a été mis à jour le 2026-05-15 par OT PONT A MOUSSON