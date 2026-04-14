Radio 2000 Opus 2 Château de Jaulny Jaulny

Jaulny

Radio 2000 Opus 2

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Magie et Théâtre d’objets Cie du Grand Hôtel

Tout public 55 min

Venez découvrir deux techniciens d’électroménager qui voyagent de village en village avec leur stand depuis déjà quelques lustres. Bonimenteurs, réparateurs, embobineurs, spécialistes du courant alternatif et continu…

Les deux compères sont là pour vous rappeler ou vous faire découvrir pour les plus jeunes, l’efficacité de l’électroménager d’antan où seul l’électro-mécanique permettait de faire des miracles.

Dans une première partie à l’extérieur, les spectateurs seront amenés à choisir les types d’appareils en démonstration et participeront activement à la présentation. 19 personnes seront sélectionnées au cours de ce premier set pour une démonstration participative et intimiste présentée par Jonas dans le magasin d’électroménager.

Pendant ce temps à l’extérieur, Eugène continue les démonstrations de façon plus rapprochée au reste des spectateurs.Tout public

10 .

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 63 59 55 10

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English :

Magic and Object Theatre Cie du Grand Hôtel

All audiences 55 min

Come and meet two appliance technicians who have been traveling from village to village with their stand for some time now. Salesmen, repairmen, tricksters, specialists in alternating and direct current…

The two friends are here to remind you, or for the younger ones, to help you discover the efficiency of household appliances of yesteryear, when only electro-mechanics could work miracles.

The first part of the event will take place outdoors, where spectators will be invited to choose the type of appliance to be demonstrated, and take an active part in the presentation. 19 people will be selected during this first set for a participative and intimate demonstration presented by Jonas in the appliance store.

Meanwhile, outside the store, Eugène continues his demonstrations in closer proximity to the rest of the audience.

L’événement Radio 2000 Opus 2 Jaulny a été mis à jour le 2026-04-14 par OT PONT A MOUSSON