Fête de la Musique au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny
Fête de la Musique au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny dimanche 21 juin 2026.
Jaulny
Fête de la Musique au Château de Jaulny
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez fêter la musique au Château de Jaulny, le dimanche 21 juin à partir de 15h
Duo Au rythme des saisons , musique pour petits et grands ! Duo Dom Colmé guitare-violoncelle, musique soul folk
Entrée libreTout public
0 .
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com
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English :
Come and celebrate music at Château de Jaulny, Sunday June 21st from 3pm
Duo Au rythme des saisons , music for young and old! Duo Dom Colmé guitar-cello, soul-folk music
Free admission
L’événement Fête de la Musique au Château de Jaulny Jaulny a été mis à jour le 2026-05-22 par OT PONT A MOUSSON
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