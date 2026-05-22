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Fête de la Musique au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny

Fête de la Musique au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Château de Jaulny

Adresse : 24 bis Grande Rue

Ville : 54470 Jaulny

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Jaulny

Fête de la Musique au Château de Jaulny

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Venez fêter la musique au Château de Jaulny, le dimanche 21 juin à partir de 15h

Duo Au rythme des saisons , musique pour petits et grands ! Duo Dom Colmé guitare-violoncelle, musique soul folk

Entrée libreTout public
0  .

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02  chateaudejaulny@gmail.com

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English :

Come and celebrate music at Château de Jaulny, Sunday June 21st from 3pm

Duo Au rythme des saisons , music for young and old! Duo Dom Colmé guitar-cello, soul-folk music

Free admission

L’événement Fête de la Musique au Château de Jaulny Jaulny a été mis à jour le 2026-05-22 par OT PONT A MOUSSON

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