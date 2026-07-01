Spectacle État d’Âmes Auberge du Gueslin Saint-Martin-sur-Oust

Informations pratiques

Saint-Martin-sur-Oust

Spectacle État d’Âmes

Auberge du Gueslin 2 rue du Guélin Saint-Martin-sur-Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23 22:15:00

Date(s) :

2026-07-23

Un spectacle qui raconte l’histoire des 2 facettes d’une âme humaine.

Création, mise en scène et interprétation Bénédicte Jouy et Delphine Guisseau

Théâtre d’improvisation par la compagnie Un Autre Regard

Tout public Pour les + de 10 ans .

Auberge du Gueslin 2 rue du Guélin Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 58 25 22 14

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English :

L’événement Spectacle État d’Âmes Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-07-01 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande