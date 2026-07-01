Spectacle État d’Âmes Auberge du Gueslin Saint-Martin-sur-Oust
jeudi 23 juillet 2026 · Auberge du Gueslin · Saint-Martin-sur-Oust
Informations pratiques
Saint-Martin-sur-Oust
Spectacle État d’Âmes
Auberge du Gueslin 2 rue du Guélin Saint-Martin-sur-Oust Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 22:15:00
Date(s) :
2026-07-23
Un spectacle qui raconte l’histoire des 2 facettes d’une âme humaine.
Création, mise en scène et interprétation Bénédicte Jouy et Delphine Guisseau
Théâtre d’improvisation par la compagnie Un Autre Regard
Tout public Pour les + de 10 ans .
Auberge du Gueslin 2 rue du Guélin Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 58 25 22 14
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English :
L’événement Spectacle État d’Âmes Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-07-01 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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