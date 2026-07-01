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Spectacle État d’Âmes Auberge du Gueslin Saint-Martin-sur-Oust

jeudi 23 juillet 2026 · Auberge du Gueslin · Saint-Martin-sur-Oust

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Auberge du Gueslin
Adresse
2 rue du Guélin
Ville
56200 Saint-Martin-sur-Oust
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Martin-sur-Oust

Spectacle État d’Âmes

Auberge du Gueslin 2 rue du Guélin Saint-Martin-sur-Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 22:15:00

Date(s) :
2026-07-23

Un spectacle qui raconte l’histoire des 2 facettes d’une âme humaine.

Création, mise en scène et interprétation Bénédicte Jouy et Delphine Guisseau

Théâtre d’improvisation par la compagnie Un Autre Regard
Tout public Pour les + de 10 ans   .

Auberge du Gueslin 2 rue du Guélin Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 58 25 22 14 

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English :

L’événement Spectacle État d’Âmes Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-07-01 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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