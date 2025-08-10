Spectacle : exposition de photos et lecture de texte par Eva Doumbia, Théâtre des Bains Douches, Elbeuf
vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre des Bains Douches · Elbeuf
Informations pratiques
Spectacle : exposition de photos et lecture de texte par Eva Doumbia Vendredi 18 septembre, 19h30 Théâtre des Bains Douches Seine-Maritime
80 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Des photos, lecture du dernier texte d’Eva Doumbia et autres surprises pour célébrer plusieurs années de résidence artistique avec la cie La Part du Pauvre, dans cet écrin patrimonial dédié au spectacle vivant.
https://cielapartdupauvre.com/
Théâtre des Bains Douches 17 rue Chennevière, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie 02 32 96 90 12 https://www.mairie-elbeuf.fr/ [{« link »: « https://cielapartdupauvre.com/ »}] Bains douches transformés en théâtre
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©service communication Elbeuf
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