Spectacle familial Les contes de la ferme du père Camus La maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage
Spectacle familial Les contes de la ferme du père Camus La maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage dimanche 25 octobre 2026.
Le Grand-Village-Plage
Spectacle familial Les contes de la ferme du père Camus
La maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
6-18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 16:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Entre le conte et le théâtre, Damien Pagot vous transporte dans la vie des animaux de la ferme, dans des situations pleines d’humour et abracadabrantes. Un spectacle familial et tout public à partir de 4 ans.
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La maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
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English : Family Show Father Camus’s Farm Tales
Blending fairy tales and theater, Damien Pagot takes you on a journey into the lives of farm animals, through humorous and outlandish situations. A family-friendly show for all ages, suitable for children ages 4 and up.
L’événement Spectacle familial Les contes de la ferme du père Camus Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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