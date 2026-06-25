Spectacle Faut qu’ça chauffe Ham
Spectacle Faut qu’ça chauffe Ham vendredi 18 septembre 2026.
Ham
Spectacle Faut qu’ça chauffe
Ham Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-19 21:45:00
Date(s) :
2026-09-18
Nous vous invitons à venir voir le spectacle faut qu’ça chauffe
Ce spectacle est une histoire presque vrai et humoristique des Chauffeurs du Santerre à découvrir à la demi-lune du château de Ham.
Nous vous invitons à venir voir le spectacle faut qu’ça chauffe
Ce spectacle est une histoire presque vrai et humoristique des Chauffeurs du Santerre à découvrir à la demi-lune du château de Ham. .
Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 23 81 16 16
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English :
We invite you %E0 to come see the show Faut qu’%E7a chauffe
This show is a humorous, almost true story about the Santerre Drivers %E0 to be %E0 performed at the demi-lune of the Château de Ham.
L’événement Spectacle Faut qu’ça chauffe Ham a été mis à jour le 2026-06-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE
À voir aussi à Ham (Somme)
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