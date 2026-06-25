Ham

Spectacle Faut qu’ça chauffe

Ham Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-19 21:45:00

Date(s) :

2026-09-18

Nous vous invitons à venir voir le spectacle faut qu’ça chauffe

Ce spectacle est une histoire presque vrai et humoristique des Chauffeurs du Santerre à découvrir à la demi-lune du château de Ham.

Nous vous invitons à venir voir le spectacle faut qu’ça chauffe

Ce spectacle est une histoire presque vrai et humoristique des Chauffeurs du Santerre à découvrir à la demi-lune du château de Ham. .

Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 23 81 16 16

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English :

We invite you %E0 to come see the show Faut qu’%E7a chauffe

This show is a humorous, almost true story about the Santerre Drivers %E0 to be %E0 performed at the demi-lune of the Château de Ham.

L’événement Spectacle Faut qu’ça chauffe Ham a été mis à jour le 2026-06-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE