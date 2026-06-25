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Spectacle Faut qu’ça chauffe Ham

Spectacle Faut qu’ça chauffe Ham vendredi 18 septembre 2026.

Ville
80400 Ham
Département
Somme
Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
0 0

Ham

Spectacle Faut qu’ça chauffe

Ham Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-19 21:45:00

Date(s) :
2026-09-18

Nous vous invitons à venir voir le spectacle faut qu’ça chauffe
Ce spectacle est une histoire presque vrai et humoristique des Chauffeurs du Santerre à découvrir à la demi-lune du château de Ham.
Nous vous invitons à venir voir le spectacle faut qu’ça chauffe
Ce spectacle est une histoire presque vrai et humoristique des Chauffeurs du Santerre à découvrir à la demi-lune du château de Ham.   .

Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 23 81 16 16 

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English :

We invite you %E0 to come see the show Faut qu’%E7a chauffe
This show is a humorous, almost true story about the Santerre Drivers %E0 to be %E0 performed at the demi-lune of the Château de Ham.

L’événement Spectacle Faut qu’ça chauffe Ham a été mis à jour le 2026-06-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE

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