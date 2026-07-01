Visite insolite de la médiathèque, Médiathèque intercommunale de l’Est de la Somme, Ham

Informations pratiques

Visite insolite de la médiathèque Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque intercommunale de l’Est de la Somme Somme

Visite limitée à 12 personnes, renouvelable par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Découvrez la médiathèque sous un nouveau jour avec une visite de ses coulisses, guidé par un bibliothécaire investi qui vous révèlera tous les secrets du lieu.

Médiathèque intercommunale de l’Est de la Somme voie communale du Canal 80400 HAM Ham 80400 Somme Hauts-de-France 0365580001 https://mediatheques-santerrehautesomme.c3rb.org/ http://www.facebook/mediathequeestdelasomme Inscrite au sein du Pôle culturel intercommunale avec l’école de musique, la médiathèque est gratuite et ouverte à tous. Idéalement située le log du canal de la Somme, elle offre un espace lumineux de plain-pied, accessible à tous. Elle fait partie du réseau des médiathèques Centaurée. Elle propose 25 000 documents tout support et une programmation culturelle diversifiée. Un accueil chaleureux et convivial est réservé à tous les usagers par l’équipe dynamique de 5 personnes. Gare de Ham à 5mn à pied, grand parking gratuit.

Biblis en folie 2026

j.scotté photographies