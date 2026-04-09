Spectacle Flamenco avec Lorena Rodriguez et ses élèves Le Kibélé Paris

Lorena Rodriguez est une danseuse magnétique, habitée, incarnée, puissante. Mais elle n’est pas qu’une volcanique femme de scène. C’est aussi une fascinante pédagogue, dotée d’une générosité et d’une énergie qui font grandir et tirent vers le haut.

Ce jeudi 2 juillet, nous la retrouverons sur scène en alternance avec quelques unes de ses élèves parisiennes, qui travaillent avec elle soit sur place à Séville, soit en ligne, ou qui partagent leur apprentissage à ses côtés entre la France et l’Espagne. Jing, Péguy, Pauline, Amélie, Yuriko et Meriem présenteront un baile [danse] complet, ou un extrait de leur travail.

Elles seront accompagnées par Chloé PAOLA au cante, et Laurent NOËL à la guitare.

Début du tablao : 21 h – Bar et restauration avant et après le spectacle. Préventes en ligne uniquement.

Du mardi 30 Juin au Lundi 6 juillet, la bailaora LORENA RODRIGUEZ sera pour la première fois à Paris pour une semaine de cours collectifs et divers ateliers. C’est un véritable honneur pour l’association A PALO SECO de la recevoir, et de vous proposer pour cette occasion deux spectacles en sa compagnie.

Le jeudi 02 juillet 2026

de 21h00 à 23h00

payant

De 18 à 22 euros.

Public adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T21:00:00+02:00_2026-07-02T23:00:00+02:00

Le Kibélé 12, rue de l’Échiquier 75010 Paris

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