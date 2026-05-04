Spectacle Formidable du Gentleman Jongleur Pretot-Sainte-Suzanne Montsenelle
Spectacle Formidable du Gentleman Jongleur Pretot-Sainte-Suzanne Montsenelle vendredi 7 août 2026.
Montsenelle
Spectacle Formidable du Gentleman Jongleur
Pretot-Sainte-Suzanne Château de Sainte-Suzanne Montsenelle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07 19:30:00
Date(s) :
2026-08-07
4000 ans de jonglerie réunis dans un seul spectacle !
Olivier vous fait découvrir l’histoire de la jonglerie avec humour et talent. À l’aide d’affiches et de démonstrations, il enchaîne les figures impressionnantes tout en racontant son art.
Formidable est un spectacle interactif, vivant et accessible à tous. Un moment chaleureux et convivial, à partager en famille ou entre amis.
Gratuit. Inscription conseillée. Durée 50 minutes. Tout public.
Le petit + Atelier de jonglage en amont de la représentation, de 17h à 18h, Olivier Palmer propose un atelier de jonglage ouvert aux adultes comme aux enfants, dans le même lieu. Un moment privilégié pour s’initier aux bases du jonglage, dans une approche à la fois ludique et pédagogique, accompagné par un professionnel passionné.
Gratuit. Inscription conseillée. Petite jauge. Durée 1h. Tout public. .
Pretot-Sainte-Suzanne Château de Sainte-Suzanne Montsenelle 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 culture@la-haye.fr
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English : Spectacle Formidable du Gentleman Jongleur
L’événement Spectacle Formidable du Gentleman Jongleur Montsenelle a été mis à jour le 2026-05-04 par Côte Ouest Centre Manche
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