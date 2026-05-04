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Spectacle Formidable du Gentleman Jongleur Pretot-Sainte-Suzanne Montsenelle

Spectacle Formidable du Gentleman Jongleur Pretot-Sainte-Suzanne Montsenelle vendredi 7 août 2026.

Lieu : Pretot-Sainte-Suzanne

Adresse : Château de Sainte-Suzanne

Ville : 50250 Montsenelle

Département : Manche

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montsenelle

Spectacle Formidable du Gentleman Jongleur

Pretot-Sainte-Suzanne Château de Sainte-Suzanne Montsenelle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :
2026-08-07

4000 ans de jonglerie réunis dans un seul spectacle !
Olivier vous fait découvrir l’histoire de la jonglerie avec humour et talent. À l’aide d’affiches et de démonstrations, il enchaîne les figures impressionnantes tout en racontant son art.
Formidable est un spectacle interactif, vivant et accessible à tous. Un moment chaleureux et convivial, à partager en famille ou entre amis.
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Gratuit. Inscription conseillée. Petite jauge. Durée 1h. Tout public.   .

Pretot-Sainte-Suzanne Château de Sainte-Suzanne Montsenelle 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16  culture@la-haye.fr

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English : Spectacle Formidable du Gentleman Jongleur

L’événement Spectacle Formidable du Gentleman Jongleur Montsenelle a été mis à jour le 2026-05-04 par Côte Ouest Centre Manche

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