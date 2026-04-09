Montsenelle

Visite guidée du mont Castre

Montsenelle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Découvrez l’histoire de cette ancienne carrière de pierre à travers le temps, du néolithique à la Seconde Guerre mondiale lors d’une balade de 3km autour de l’étang du mont (avec dénivelé). Durée 1h30. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne. .

Montsenelle 50250 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr

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English : Visite guidée du mont Castre

L’événement Visite guidée du mont Castre Montsenelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Côte Ouest Centre Manche