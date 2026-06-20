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Marais du Bauptois l’or des communs Montsenelle

Marais du Bauptois l’or des communs Montsenelle

Marais du Bauptois l’or des communs Montsenelle dimanche 20 septembre 2026.

Ville
50250 Montsenelle
Département
Manche
Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Montsenelle

Marais du Bauptois l’or des communs

Montsenelle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

À l’occasion de l’année internationale du pastoralisme et des Journées du patrimoine, le Parc naturel régional vous propose une promenade guidée pour découvrir et comprendre les marais communaux, espaces singuliers et spécifiques des marais du Cotentin et du Bessin.  Réservation obligatoire.   .

Montsenelle 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30  accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Marais du Bauptois l’or des communs

L’événement Marais du Bauptois l’or des communs Montsenelle a été mis à jour le 2026-06-20 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin

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