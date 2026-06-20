Marais du Bauptois l’or des communs Montsenelle
Marais du Bauptois l’or des communs Montsenelle dimanche 20 septembre 2026.
Montsenelle
Marais du Bauptois l’or des communs
Montsenelle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion de l’année internationale du pastoralisme et des Journées du patrimoine, le Parc naturel régional vous propose une promenade guidée pour découvrir et comprendre les marais communaux, espaces singuliers et spécifiques des marais du Cotentin et du Bessin. Réservation obligatoire. .
Montsenelle 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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English : Marais du Bauptois l’or des communs
L’événement Marais du Bauptois l’or des communs Montsenelle a été mis à jour le 2026-06-20 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
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