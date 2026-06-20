Montsenelle

Marais du Bauptois l’or des communs

Montsenelle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion de l’année internationale du pastoralisme et des Journées du patrimoine, le Parc naturel régional vous propose une promenade guidée pour découvrir et comprendre les marais communaux, espaces singuliers et spécifiques des marais du Cotentin et du Bessin. Réservation obligatoire. .

Montsenelle 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marais du Bauptois l’or des communs

L’événement Marais du Bauptois l’or des communs Montsenelle a été mis à jour le 2026-06-20 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin