Jardin de pots (16e édition) Lithaire Montsenelle

Informations pratiques

Montsenelle

Jardin de pots (16e édition)

Lithaire 36 route de Prétot Lithaire Montsenelle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Dernière édition.

Cette fête des plantes regroupe des pépiniéristes collectionneurs qui présenteront leur production de plantes originales, de qualité et acclimatées à notre région.

– la pépinière les Vivaces de Grimesnil spécialisée dans les vivaces plantes de rocaille et de massif.

– La pépinière de Percy spécialisée dans les arbres, arbustes caducs ou persistants, plantes de haie, plantes de terre de bruyère.

– La poterie au grès du temps avec ses grès résistant au gel.

Entrée gratuite. .

Lithaire 36 route de Prétot Lithaire Montsenelle 50250 Manche Normandie +33 2 33 47 92 80 poterieaugresdutemps@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jardin de pots (16e édition)

L’événement Jardin de pots (16e édition) Montsenelle a été mis à jour le 2026-07-10 par Côte Ouest Centre Manche