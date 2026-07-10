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Jardin de pots (16e édition) Lithaire Montsenelle

dimanche 27 septembre 2026 · Lithaire · Montsenelle

Jardin de pots (16e édition) Lithaire Montsenelle

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Lithaire
Adresse
36 route de Prétot Lithaire
Ville
50250 Montsenelle
Département
Manche
Tarif

Montsenelle

Jardin de pots (16e édition)

Lithaire 36 route de Prétot Lithaire Montsenelle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Dernière édition.

Cette fête des plantes regroupe des pépiniéristes collectionneurs qui présenteront leur production de plantes originales, de qualité et acclimatées à notre région.

– la pépinière les Vivaces de Grimesnil spécialisée dans les vivaces  plantes de rocaille et de massif.
– La pépinière de Percy spécialisée dans les  arbres, arbustes caducs ou persistants, plantes de haie, plantes de terre de bruyère.
– La poterie au grès du temps avec ses grès résistant au gel.
Entrée gratuite.   .

Lithaire 36 route de Prétot Lithaire Montsenelle 50250 Manche Normandie +33 2 33 47 92 80  poterieaugresdutemps@gmail.com

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English : Jardin de pots (16e édition)

L’événement Jardin de pots (16e édition) Montsenelle a été mis à jour le 2026-07-10 par Côte Ouest Centre Manche

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