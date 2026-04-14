Visite libre du jardin, Jardin de la Poterie, Montsenelle

Visite libre du jardin 6 et 7 juin Jardin de la Poterie Manche

4€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 - 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les amoureux des jardins et des plantes pourront visiter le jardin de la Poterie à Lithaire dans le Cotentin, créé il y a 25 ans par deux passionnés de botanique.

Le mois de juin est une bonne période pour visiter les jardins, les fougères déploient leurs crosses, les scilles du Pérou et les rosiers anciens sont en fleurs…..

Le climat doux du Cotentin permet d’avoir de nombreuses espèces exotiques ( Chili, Nouvelle Zélande, Australie… ).

La promenade vous mènera à travers divers massifs ( rosiers anciens, arbustes, vivaces…) incluant un jardin d’ombre, un jardin de graviers et un jardin de pots avec des succulentes et des conifères nains.www.augresdutemps.com

Jardin de la Poterie 36 route de Prétot, Lithaire, 50250 Montsenelle Montsenelle 50250 Manche Normandie 02 33 47 92 80 http://www.augresdutemps.com http://Facebook.com/PoterieAuGresDuTemps;https://www.instagram.com/poterieaugresdutemps/ [{« link »: « http://www.augresdutemps.com »}] Jardin de collection créé en 1999 par deux passionnés de botanique. Un jardin varié et coloré vous y attend. Situé dans le Cotentin, subissant l’influence de la mer et protégé par les monts, il profite d’un climat doux et tempéré permettant ainsi à de nombreuses espèces végétales exotiques de prospérer (Australie, Chili, Nouvelle Zélande…).

Potiers-céramistes, nous vous invitons à découvrir nos poteries de jardin résistant au gel. Commercialisant notre production de poteries principalement sur les fêtes des plantes c’est grâce à notre connaissance du réseau des pépiniéristes collectionneurs et de notre curiosité que ce jardin s’est enrichit chaque année de nouvelles plantes. Vous pourrez y apercevoir un jardin d’ombre, sous-bois composé de plantes et de végétaux spécifiques (collection de fougères, heuchères, podophyllum, tetrapanax, etc.)

Un jardin de graviers, espace minimaliste et reposant

La promenade se déroule parmi les massifs foisonnant de multiples essences, de grimpantes, d’arbustes et de nombreuses espèces rares.

Au fur et à mesure, les espaces disponibles se faisant rares, nous créons par endroit « des jardins de pots » que nous pouvons déplacer à notre gré.

Nous organisons à notre atelier 2 fêtes des plantes par an.

Les amoureux des jardins et des plantes pourront visiter le jardin de la Poterie à Lithaire dans le Cotentin, créé il y a 25 ans par deux passionnés de botanique.

©le jardin de la poterie