Informations pratiques

Soustons

Spectacle François M. l’amoureux à la lettre d’Ivan Morane

Salle Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Cette lecture-spectacle, consacrée à l’amour de François Mitterrand pour la lecture et la littérature, suit chronologiquement l’évolution de ses goûts depuis l’enfance à Jarnac jusqu’aux dernières confidences au soir de sa vie.

Cette lecture-spectacle, consacrée à l’amour de François Mitterrand pour la lecture et la littérature, suit chronologiquement l’évolution de ses goûts depuis l’enfance à Jarnac jusqu’aux dernières confidences au soir de sa vie.

Ivan Morane a imaginé un personnage féminin qui l’interroge, découvre et lit, sur ses conseils, des extraits de différents ouvrages.

Personnifiant tour à tour Marguerite Duras, des journalistes de toutes époques, Anne Pingeot…, elle amène François Mitterrand a révéler et à lire à voix haute ses préférences littéraires, de Montaigne à Garcia Marquez en passant par Chateaubriand, Lamartine, François Mauriac, Françoise Sagan et beaucoup d’autres…

Des archives visuelles viennent ponctuer ce dialogue des deux interprètes qui évoluent dans un décor les faisant passer du salon au bureau et à la bibliothèque de François Mitterrand. .

Salle Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

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English : Spectacle François M. l’amoureux à la lettre d’Ivan Morane

This staged reading, dedicated toto François Mitterrand’s love of reading and literature, chronologically traces the evolution of his tastes from his childhood in Jarnac to the final confidences he shared in the twilight of his life.

L’événement Spectacle François M. l’amoureux à la lettre d’Ivan Morane Soustons a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI LAS