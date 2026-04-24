Spectacle Gaetan Husson Charbon Caméo Comédie Club Metz
Spectacle Gaetan Husson Charbon Caméo Comédie Club Metz vendredi 29 mai 2026.
Metz
Spectacle Gaetan Husson Charbon
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Pensionnaire de la Troupe du Jamel et régulièrement sur les scènes des comedy club convoités de la capitale, Gaëtan Husson vous présente son nouveau spectacle. La vie n’est qu’une blague. Elle peut s’arrêter dans la seconde. Alors, il faut travailler comme si on allait mourir à 100 ans et vivre comme si on devait mourir demain C’est pas de moi, c’est de Paul Bocuse*.
*Vous savez, c’est le mec qui avait des restaurants !Tout public
18 .
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est Cameocomedie.info@gmail.com
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English :
Gaëtan Husson is a resident of the Troupe du Jamel and a regular on the stages of the capital’s coveted comedy clubs, presenting his new show. Life is just a joke. It can end in a second. So you have to work as if you’re going to die at 100, and live as if you’re going to die tomorrow. It’s not from me, it’s from Paul Bocuse*.
*You know, the guy who owned restaurants!
L’événement Spectacle Gaetan Husson Charbon Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ
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