Spectacle : George Sand, lecture à voix haute, Espace Culturel François Mitterrand, Canteleu

Informations pratiques

Spectacle : George Sand, lecture à voix haute Vendredi 18 septembre, 18h00 Espace Culturel François Mitterrand Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Près de cent romans, des centaines de pièces de théâtre et d’essais, cinquante mille lettres…

Elle a écrit, beaucoup écrit…

À l’occasion du 150ème anniversaire de sa mort,

découvrons ou redécouvrons George Sand qui fut une épouse, une mère,

une amie, une amante, une femme engagée, à travers ses écrits.

Lecture à Voix Haute par l’Association Le Lire et Le Dire à la Médiathèque de Canteleu

Espace Culturel François Mitterrand Parc Georges Pierre, 76380 Canteleu, France Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie 0235369580 https://ecfm.ville-canteleu.fr Situé en cœur de ville, l’Espace Culturel François Mitterrand réunit dans un unique lieu et sur trois niveaux une médiathèque, une salle de spectacles de 170 à 300 places, un cinéma, un forum d’expositions et des espaces d’ateliers de pratiques artistiques. Concerts, danse, théâtre, humour, jeune public, heures du conte, expositions et séances de cinéma, l’ECFM propose une trentaine de rendez-vous dans l’année. Lieu de découvertes, de rencontre et d’échanges qui participe à la qualité de la vie culturelle de la ville de Canteleu. En bus : Ligne T3, arrêt Jean Jaurès. En voiture : Parking Hôtel de Ville.

Près de cent romans, des centaines de pièces de théâtre et d’essais, cinquante mille lettres…

Revue des deux mondes