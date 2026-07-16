Spectacle : Georges à la demande, Pavillon Flaubert, Canteleu

Informations pratiques

Spectacle : Georges à la demande Dimanche 20 septembre, 14h30 Pavillon Flaubert Seine-Maritime

Durée 1h, dès 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Histoires de brigands, d’amour, d’ensorceleuses, sur quoi allons-nous tomber ce soir ? Spectacle improvisé, George à la demande embarque le public dans l’univers de George Sand. Dans son théâtre domestique de Nohant, sa famille, ses amis, se rejoignaient pour faire du théâtre. Ce spectacle est l’occasion de replonger dans cette effervescence joyeuse : le public choisit deux canevas d’improvisation de George Sand, deux comédiennes jouent, une troisième dirige – et c’est parti !

avec Julie Amand, Caroline Violier et Aurélie Brialix en alternance avec Anne-Claire Joubard

Regard extérieur et travail des canevas Jean-Baptiste Breton

D’après les canevas d’improvisation de George Sand

Pavillon Flaubert 18 Quai Gustave Flaubert, 76380 Canteleu, France Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie 0276303985 https://www.ville-canteleu.fr/decouvrir/patrimoine/gustave-flaubert De la propriété de Flaubert, il ne reste plus que le pavillon. Le manoir a été détruit un an après sa mort pour laisser place à une distillerie. Puis, la papeterie Aubry fut installée au même endroit. Toutefois, le célèbre gueuloir où Flaubert criait sa prose pour tester son texte nous est parvenu. Le Pavillon Flaubert est devenu un musée que l’on peut visiter. Il renferme quelques vestiges du passé du grand écrivain.

George à la demande, spectacle d’improvisation à partir de 7 ans, multiplie les portes d’entrée : il montre au public le plus large, par l’humour et le jeu, qu’une femme aussi fantaisiste que George…

Georges à la demande©ilestdouxdefairelesfous