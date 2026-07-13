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AGENDA · Mesquer

Spectacle Guard save the Queen rue des sports Mesquer

jeudi 29 octobre 2026 · rue des sports · Mesquer

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
rue des sports
Adresse
Artymes
Ville
44420 Mesquer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Mesquer

Spectacle Guard save the Queen

rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 17:00:00
fin : 2026-10-29 17:50:00

Date(s) :
2026-10-29

Jeune public 
Solo burlesque à la crème anglaise 

Le garde du Kingdom of Something prend ses fonctions auprès de la porte des toilettes de la reine. Mais l’attente toute protocolaire finit par trop durer, il faut se rendre à l’évidence, la reine a disparu !  Il va falloir un grand courage à notre garde pour réaliser la mission de sa vie Sauver la reine ! 

Par la compagnie Radio Cirque 
Découvrir Guard save the queen  video

Billetterie   

Mairie  
Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr 
Dans nos offices de tourisme

 
Tout public, dès 3 ans 
Durée 50 min. 

Placement libre 
 
Distribution

Créé et interprété par Yann Calvary 

Mise en scène Yann Calvary & Gildas Pujet 

Regard clownesque Michael Le Guen   .

rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11  animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Spectacle Guard save the Queen Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44

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