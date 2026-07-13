Spectacle Guard save the Queen rue des sports Mesquer
jeudi 29 octobre 2026 · rue des sports · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Spectacle Guard save the Queen
rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 17:00:00
fin : 2026-10-29 17:50:00
Date(s) :
2026-10-29
Jeune public
Solo burlesque à la crème anglaise
Le garde du Kingdom of Something prend ses fonctions auprès de la porte des toilettes de la reine. Mais l’attente toute protocolaire finit par trop durer, il faut se rendre à l’évidence, la reine a disparu ! Il va falloir un grand courage à notre garde pour réaliser la mission de sa vie Sauver la reine !
Par la compagnie Radio Cirque
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Billetterie
Mairie
Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr
Dans nos offices de tourisme
Tout public, dès 3 ans
Durée 50 min.
Placement libre
Distribution
Créé et interprété par Yann Calvary
Mise en scène Yann Calvary & Gildas Pujet
Regard clownesque Michael Le Guen .
rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr
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English :
L’événement Spectacle Guard save the Queen Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
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