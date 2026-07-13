Spectacle Guard save the Queen rue des sports Mesquer

Informations pratiques

Mesquer

Spectacle Guard save the Queen

rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 17:00:00

fin : 2026-10-29 17:50:00

Date(s) :

2026-10-29

Jeune public

Solo burlesque à la crème anglaise

Le garde du Kingdom of Something prend ses fonctions auprès de la porte des toilettes de la reine. Mais l’attente toute protocolaire finit par trop durer, il faut se rendre à l’évidence, la reine a disparu ! Il va falloir un grand courage à notre garde pour réaliser la mission de sa vie Sauver la reine !

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Par la compagnie Radio Cirque

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Billetterie

Mairie

Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr

Dans nos offices de tourisme



Tout public, dès 3 ans

Durée 50 min.

Placement libre



Distribution

Créé et interprété par Yann Calvary

Mise en scène Yann Calvary & Gildas Pujet

Regard clownesque Michael Le Guen .

rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Spectacle Guard save the Queen Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44