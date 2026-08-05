Informations pratiques

Colmar

Spectacle Haut-les-cœurs

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-01 20:00:00

fin : 2026-10-01 20:55:00

Date(s) :

2026-10-01

Haut-les-cœurs explore la puissance de l’art et de la danse pour soigner les corps, les cœurs et les esprits.

Haut-les-cœurs explore la puissance de l’art et de la danse pour soigner les corps, les cœurs et les esprits. Née de la rencontre joyeuse et inattendue de la chorégraphe Aurélie Gandit et de la plasticienne Marine Antoine, cette création chorégraphique et textile propose un voyage sensible à l’intérieur du corps humain. Par le geste, la parole et les images, les organes prennent forme et se racontent. Un spectacle pensé pour les adultes et accessible dès dix ans, qui invite chacun à écouter son corps, à en célébrer la beauté, la complexité et la force poétique. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

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English :

Haut-les-cœurs explores the power of art and dance to heal bodies, hearts, and minds.

L’événement Spectacle Haut-les-cœurs Colmar a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Colmar