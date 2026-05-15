Spectacle historique Le Nouveau Royaume Théâtre antique du Fâ Musée du Fâ Barzan
Spectacle historique Le Nouveau Royaume Théâtre antique du Fâ Musée du Fâ Barzan mercredi 5 août 2026.
Barzan
Spectacle historique Le Nouveau Royaume Théâtre antique du Fâ
Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:45:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Au Ier siècle, l’Empire romain étend son influence jusqu’aux confins de la Gaule et la paix apparente masque des tensions profondes. Dans ce territoire prospère, Novioregum (?) est le port important de Mediolanum. Pourtant, l’ordre vacille…
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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com
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English :
In the 1st century, the Roman Empire extended its influence to the very edges of Gaul, and the apparent peace masked deep-seated tensions. In this prosperous territory, Novioregum (?) was the important port of Mediolanum. And yet, order wavered?
L’événement Spectacle historique Le Nouveau Royaume Théâtre antique du Fâ Barzan a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique
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