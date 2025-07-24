SPECTACLE « HORIZON DANSE » VIADANSE Belfort

SPECTACLE « HORIZON DANSE » VIADANSE Belfort samedi 17 janvier 2026.

SPECTACLE « HORIZON DANSE »

VIADANSE 3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Compagnie Chatha , Collectif Porte-Avions & Compagnie Anania Danses

Temps fort en partenariat avec Le théâtre Edwige Feuillère de Vesoul, le Théâtre de Gascogne & le Théâtre du Jura à Delémont

Horizon danse, trois paysages choisis… C’est l’occasion d’explorer en une soirée unique trois univers chorégraphiques différents, propositions issues d’artistes soutenus par la région. Le collectif Porte-Avions, après les mémorables Vibrane et Sources, présente Colosses. La pièce convoque les figures des héros masculins d’une peinture viriliste, pour interroger la part féminine de la notion de force. Deux danseuses, Alizée Brule et Charlotte Garbin, alias Mea et Charlo, quittent leurs voiles blancs et les postures victimaires des statues féminines d’un musée imaginaire pour illustrer par une série de mouvements sensuels et nerveux tous les aspects de la force des femmes. Dans Hors du monde, deuxième pièce de la soirée, Taoufiq Izeddiou livre une performance qu’il pousse à la limite du danger. Accompagné par un guitariste, l’artiste entre dans une transe qui le conduit à l’épuisement, à la chute peut-être. Il épuise ses ressources pour se confronter à ce qu’il est, au terme d’une spectaculaire quête de sens. Enfin, le duo Aristide et Bastien a pour titre les prénoms de ses interprètes, athlètes d’un hip-hop à la fois musclé et aérien. Le duo livre un moment d’une intensité enchantée et ludique, et met à mal toutes les lois de la pesanteur. .

VIADANSE 3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@viadanse.com

English : SPECTACLE « HORIZON DANSE »

German : SPECTACLE « HORIZON DANSE »

Italiano :

Espanol :

L’événement SPECTACLE « HORIZON DANSE » Belfort a été mis à jour le 2025-07-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)