Spectacle humoristique à Laon GuiHome vous détend Laon
jeudi 26 novembre 2026 · Laon
Informations pratiques
Laon
Spectacle humoristique à Laon GuiHome vous détend
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:30:00
fin : 2026-11-26 22:00:00
Date(s) :
2026-11-26
Le petit Belge continue sa tournée française !
Après des centaines de vidéos humoristiques sur internet et une tournée belge à guichets fermés, GuiHome vous détend écume les routes françaises et conquiert tout sur son passage ! Dans son spectacle, l’humoriste & vidéaste met en lumière le douloureux passage de l’enfance à l’âge adulte…
RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
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English :
The little Belgian continues his French tour!
L’événement Spectacle humoristique à Laon GuiHome vous détend Laon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT du Pays de Laon
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