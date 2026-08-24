Informations pratiques

Laon

Spectacle humoristique à Laon GuiHome vous détend

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:30:00

fin : 2026-11-26 22:00:00

Date(s) :

2026-11-26

Le petit Belge continue sa tournée française !

Après des centaines de vidéos humoristiques sur internet et une tournée belge à guichets fermés, GuiHome vous détend écume les routes françaises et conquiert tout sur son passage ! Dans son spectacle, l’humoriste & vidéaste met en lumière le douloureux passage de l’enfance à l’âge adulte…

RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

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English :

The little Belgian continues his French tour!

L’événement Spectacle humoristique à Laon GuiHome vous détend Laon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT du Pays de Laon