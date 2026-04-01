Spectacle Il était une fois internet Salle des fêtes Labastide-Monréjeau
Spectacle Il était une fois internet Salle des fêtes Labastide-Monréjeau samedi 11 avril 2026.
Labastide-Monréjeau
Spectacle Il était une fois internet
Salle des fêtes Chemin de l’église Labastide-Monréjeau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Un curieux conte tout public qui mêle théâtre et numérique pour raconter le fonctionnement d’Internet aux enfants… et aux plus grands ! .
Salle des fêtes Chemin de l’église Labastide-Monréjeau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 26 19
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English : Spectacle Il était une fois internet
L’événement Spectacle Il était une fois internet Labastide-Monréjeau a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn