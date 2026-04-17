Spectacle impro à la Tavernaki La Tavernaki Montignac-Lascaux
Spectacle impro à la Tavernaki La Tavernaki Montignac-Lascaux vendredi 17 avril 2026.
Montignac-Lascaux
Spectacle impro à la Tavernaki
La Tavernaki 8 place de la libération Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 21:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
19h et 21h. Colin Gigaroff et Maxime Vacher viennent nous rendre visite pour soirée spéciale Impro à la Tavernaki. Places limitées. 7€ + chapeau pour les artistes
Colin Gigaroff et Maxime Vacher viennent nous rendre visite pour soirée spéciale Impro à la Tavernaki.
Venez vous détendre et rigoler avec nous.
À boire et petite restauration sur place
2 sessions 19h et 21h.
Pensez à réserver, les places sont limitées .
La Tavernaki 8 place de la libération Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 33 08 18
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English : Spectacle impro à la Tavernaki
7pm and 9pm. Colin Gigaroff and Maxime Vacher visit us for a special Improv evening at the Tavernaki. Limited seating. 7? + hat for the artists
L’événement Spectacle impro à la Tavernaki Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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