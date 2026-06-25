Spectacle Je vous dis que la sorcière est gentille! de la Compagnie Jeanne Bernard Salle des Fêtes d’Auffay Val-de-Scie mercredi 21 octobre 2026.

Val-de-Scie

Spectacle Je vous dis que la sorcière est gentille! de la Compagnie Jeanne Bernard

Salle des Fêtes d’Auffay Rue Georges pompidou Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 18:00:00

fin : 2026-10-21 18:45:00

Date(s) :

2026-10-21

Une petite poupée se réveille dans un monde qui lui est inconnu… Lorsqu’elle ouvre les yeux, elle se retrouve sur l’étagère d’Hazel une gentille sorcière qui l’a recueillie et réparée après l’avoir trouvée dans les bois. Totalement amnésique, la petite poupée se fait alors renommer Poucelina. Elle apprend alors que sa bienfaitrice est victime de la mauvaise réputation des sorcières ! Notre héroïne s’engage donc à prouver que les apparences peuvent être trompeuses. Au cours de sa quête de l’arbre magique, seul capable d’exaucer le vœu de son choix, elle fera la rencontre d’un ours en peluche, d’un loup ou encore d’un fantôme. Mais une fois l’arbre trouvé, que choisira-t-elle ? Retrouver son identité ? Ou défendre Hazel ?

Jeune public de 3 à 10 ans. .

Salle des Fêtes d’Auffay Rue Georges pompidou Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net

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English : Spectacle Je vous dis que la sorcière est gentille! de la Compagnie Jeanne Bernard

L’événement Spectacle Je vous dis que la sorcière est gentille! de la Compagnie Jeanne Bernard Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux