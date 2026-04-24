Spectacle jeune public Clan cabane Jardin de Retz Pornic

Pornic

Spectacle jeune public Clan cabane

Jardin de Retz En face du parking du château Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16 19:20:00

Date(s) :

2026-07-16

Spectacle jeune public par la compagnie La Contrebande

Clan Cabane, c’est un collectif de copains acrobates-constructeurs qui nous rassemblent autour de ce qui les amusent en tant qu’adultes redonner du corps à leurs jeux d’enfants, se lancer des défis, se raconter des histoires.

Avec deux trampolines, quelques sangles et bastaings en bois, ils construisent leurs abris éphémères et terrains de jeux acrobatiques !

Leurs cabanes se forment et se déforment au gré de leurs usages et créent un univers modulable à l’envie, qu’ils habitent l’esprit espiègle et avec une grande virtuosité. .

Jardin de Retz En face du parking du château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40

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English :

Young audience show by La Contrebande company

L’événement Spectacle jeune public Clan cabane Pornic a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic