Spectacle jeune public Clan cabane Jardin de Retz Pornic
Spectacle jeune public Clan cabane Jardin de Retz Pornic jeudi 16 juillet 2026.
Pornic
Spectacle jeune public Clan cabane
Jardin de Retz En face du parking du château Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 19:20:00
Date(s) :
2026-07-16
Spectacle jeune public par la compagnie La Contrebande
Clan Cabane, c’est un collectif de copains acrobates-constructeurs qui nous rassemblent autour de ce qui les amusent en tant qu’adultes redonner du corps à leurs jeux d’enfants, se lancer des défis, se raconter des histoires.
Avec deux trampolines, quelques sangles et bastaings en bois, ils construisent leurs abris éphémères et terrains de jeux acrobatiques !
Leurs cabanes se forment et se déforment au gré de leurs usages et créent un univers modulable à l’envie, qu’ils habitent l’esprit espiègle et avec une grande virtuosité. .
Jardin de Retz En face du parking du château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40
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English :
Young audience show by La Contrebande company
L’événement Spectacle jeune public Clan cabane Pornic a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic
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